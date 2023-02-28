Евродепутат заявил, что десятый пакет санкций может стать последним
Десятый пакет антироссийских санкций может стать последним из-за серьезных разногласий в Евросоюзе. Об этом заявил депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани, передает РИА Новости.
Он напомнил, что российский газ продолжает поступать в ряд европейских стран, также ЕС импортирует почти 20% своего урана из России.
25 февраля постоянные представители стран Евросоюза согласовали десятый пакет санкций в отношении России.
В частности, ограничения включают более жесткие меры в отношении экспорта товаров двойного назначения и технологий, «целевые ограничительные меры» против отдельных граждан и организаций, якобы поддерживающих агрессию, «распространяющих пропаганду» или поставляющих беспилотные летательные аппараты.
Также Совет Евросоюза утвердил продление антироссийских санкций как минимум до 24 февраля 2024 года.
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