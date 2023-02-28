Евродепутат заявил, что десятый пакет санкций может стать последним

Десятый пакет антироссийских санкций может стать последним из-за серьезных разногласий в Евросоюзе. Об этом заявил депутат европейского парламента от Франции Тьерри Мариани, передает РИА Новости.

Он напомнил, что российский газ продолжает поступать в ряд европейских стран, также ЕС импортирует почти 20% своего урана из России.

25 февраля постоянные представители стран Евросоюза согласовали десятый пакет санкций в отношении России.