В постпредстве России при Евросоюзе оценили эффект от новых санкций

Новые санкции практически не повлияют на Россию, считает дипломат. Он напомнил, что цепочки поставок были прерваны задолго до введения ограничений.

По словам Логвинова, российские финансовые организации оказались готовы к новым ограничениям.

Ограничения на транзит товаров через Россию ударит по европейским странам, отметил дипломат. Также он заявил, что Брюссель начнет работать над новым санкционным пакетом.

Министерство финансов Бельгии 27 февраля сообщило о заморозке российских активов на 58 миллиардов евро. Кроме того, заблокировано финансовых транзакций на 191 миллиард евро, передает НСН.

