В МИД напомнили США требования России к возобновлению зерновой сделки

Россия напоминает о выполнении второй части пакетной договоренности «Черноморская инициатива», которая была заверена генсеком ООН. Так ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на просьбу главы отдела госдепартамента США по координации санкций Джеймса О’Брайена разъяснить позицию России по зерновой сделке.

США попросили Россию разъяснить условия для возобновления зерновой сделки

«Ещё раз повторяем для тех, кто в Госдепе: мы хотим выполнения второй части пакетной договорённости "Черноморская инициатива". Всё, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН» – написала в своем Tekegram-канале Захарова в воскресенье, 5 июля.

Она также предложила представителю посольства США обратиться в МИД РФ за разъяснениями, если американской стороне недостаточно информации, написанной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова призвала Соединенные Штаты прекратить врать в своих призывах возобновить черноморскую инициативу. Запад замалчивает реальное положение дел, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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