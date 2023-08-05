«Ещё раз повторяем для тех, кто в Госдепе: мы хотим выполнения второй части пакетной договорённости "Черноморская инициатива". Всё, что зафиксировано на бумаге, заверено Генсеком ООН» – написала в своем Tekegram-канале Захарова в воскресенье, 5 июля.

Она также предложила представителю посольства США обратиться в МИД РФ за разъяснениями, если американской стороне недостаточно информации, написанной на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова призвала Соединенные Штаты прекратить врать в своих призывах возобновить черноморскую инициативу. Запад замалчивает реальное положение дел, отмечает «Радиоточка НСН».

