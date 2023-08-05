США попросили Россию разъяснить условия для возобновления зерновой сделки
США хотят, чтобы Россия разъяснила свои требования в обмен на возобновление зерновой сделки. Об этом заявил глава санкционного управления Госдепартамента Джеймс О'Брайен.
«России необходимо разъяснить, чего она просит. Она выдвинула ряд разных требований, все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора», — цитирует О'Брайена РИА Новости.
Глава управления Госдепа отметил, что Вашингтон заявил о готовность помочь с этими вопросами, однако неясно, что Москва «считает успехом». По словам О'Брайена, в прошлом году РФ экспортировала рекордные 61,8 млн тонн зерна.
«Если мерилом выступает продовольствие для планеты, то процесс, которым мы занимаемся совместно с ООН и Турцией, чтобы помочь российскому экспорту, работает», — указал дипломат, добавив, что в этом случае жалобы РФ выглядят как «незначительные претензии» к эффективной системе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru