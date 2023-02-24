В МИД КНР отреагировали на критику плана урегулирования кризиса на Украине

Медведев: Запад рано или поздно пойдет на переговоры по Украине

Белый дом: Пентагон окажет Киеву военную помощь на сумму $2 млрд

Великобритания ввела запрет на экспорт в РФ всех товаров, которые могут быть использованы в ходе конфликта на Украине

СМИ: Польша отправит Украине первые танки Leopard 2

МЧС: с 1 марта вступят в силу изменения в Правила противопожарного режима в РФ