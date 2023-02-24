В МИД КНР отреагировали на критику плана урегулирования кризиса на Украине

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь счел высказанную критику по поводу плана Пекина по урегулированию украинского кризиса необоснованными мнениями и попыткой очернить КНР.

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«Я думаю, что соответствующие лица распространяют какие-то необоснованные мнения, чтобы очернить Китай», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о недоверии плану Пекина из-за того, что Китай не осудил российскую спецоперацию на Украине.

«К Китаю нет большого доверия, так как они не смогли осудить вторжение России. И они подписали соглашение о безлимитной дружбе с Россией перед вторжением», — цитирует объяснения генсека НАТО ТАСС.

Утром 24 февраля министерство иностранных дел Китая опубликовало заявление с 12 пунктами, необходимыми для политического урегулирования конфликта на Украине. Документ размещен на сайте дипломатического ведомства.



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ФОТО: pixabay.com
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