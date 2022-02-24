В МИД Германии рекомендовали не посещать Ростовскую область

В министерстве иностранных дел Германии призвали отказаться от поездок в Ростовскую область. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте МИД ФРГ.

В ведомстве считают, что на границе России и Украины наблюдается повышенный уровень угрозы в радиусе десяти километров.

В МИД также подчеркнули, что в связи с обострением ситуации число отказов во въезде на Украину для граждан России и Германии, а также определенных профессиональных групп, в том числе журналистов, постоянно увеличивается.