В МИД Германии рекомендовали не посещать Ростовскую область
В министерстве иностранных дел Германии призвали отказаться от поездок в Ростовскую область. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте МИД ФРГ.
В ведомстве считают, что на границе России и Украины наблюдается повышенный уровень угрозы в радиусе десяти километров.
В МИД также подчеркнули, что в связи с обострением ситуации число отказов во въезде на Украину для граждан России и Германии, а также определенных профессиональных групп, в том числе журналистов, постоянно увеличивается.
Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что украинским военнослужащим нужно сложить оружие, поскольку цель Луганской народной республики - вернуть свои территории, а не проливать кровь.
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