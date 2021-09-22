В МИД ФРГ высказались против выступления талибов на Генассамблее ООН

Ранее представители запрещенного в РФ движения "Талибан" отправили запрос в ООН для того, чтобы выступить на Генассамблее. Радикалы выдвинули свою кандидатуру на должность постпреда при организации - Сухейль Шахин.

По мнению Мааса, выступление талибов в ООН не принесет пользы. Он считает, что талибы должны в настоящее время заниматься внутренними вопросами, в частности, соблюдением прав человека, отделение от террористов, поскольку от этого зависит дальнейшие отношения с движением.

США полностью вывели свои войска из Афганистана в конце августа текущего года. После ухода американских солдат власть в стране захватили представители движения «Талибан» (запрещено в РФ).

