СМИ: В Екатеринбурге задержали последователей «Талибана»

В Екатеринбурге задержали россиянина и четверых граждан Таджикистана, которые приняли идеологию запрещенной в России террористической организации «Талибан», передает Telegram-канал Baza. Сообщается, что последователи талибов могли готовить теракты.

По версии следствия, россиянин Сангчаров и таджик Мусофиров хотели создать в городе местную ячейку «Талибана» и активно искали в городе своих сторонников. После идеологической обработки, как утверждает следствие, им удалось завербовать троих граждан Таджикистана.

Утверждается, что после этого члены ячейки создали взрывчатое вещество массой три килограмма и оставили его на хранение в нескольких помещениях.

После этого их задержали правоохранители. Как сообщает Telegram-канал, Сангчарову и Мусофирову грозит до 30 лет тюрьмы, остальных также ждут внушительные сроки.

