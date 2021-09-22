СМИ: В Екатеринбурге задержали последователей «Талибана»
В Екатеринбурге задержали россиянина и четверых граждан Таджикистана, которые приняли идеологию запрещенной в России террористической организации «Талибан», передает Telegram-канал Baza. Сообщается, что последователи талибов могли готовить теракты.
По версии следствия, россиянин Сангчаров и таджик Мусофиров хотели создать в городе местную ячейку «Талибана» и активно искали в городе своих сторонников. После идеологической обработки, как утверждает следствие, им удалось завербовать троих граждан Таджикистана.
Утверждается, что после этого члены ячейки создали взрывчатое вещество массой три килограмма и оставили его на хранение в нескольких помещениях.
После этого их задержали правоохранители. Как сообщает Telegram-канал, Сангчарову и Мусофирову грозит до 30 лет тюрьмы, остальных также ждут внушительные сроки.
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