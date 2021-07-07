В МИД Эстонии объявили о высылке российского дипломата
Эстония вышлет российского дипломата в ответ на высылку своего консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью эстонского МИД Аари Леммик.
Слова представителя внешнеполитического ведомства приводит агентство ERR. Имя дипломата РФ, которого коснутся зеркальные меры, не уточняется.
Ранее в среду Россия объявила Марта Лятте персоной нон грата из-за обвинений в шпионаже. Дипломату необходимо покинуть РФ в течение 48 часов.
Накануне ФСБ задержала с поличным консула, получавшего некие материалы закрытого характера от российского гражданина. В МИД Эстонии назвали задержание Лятте провокацией, а выдвинутые против дипломата обвинения — безосновательными. В свою очередь, в российском МИД подчеркнули, что доказательства против консула неопровержимы.
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