Россия объявила персоной нон грата сотрудника консульства Эстонии

Консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте должен покинуть территорию России в течение 48 часов, сообщает пресс-служба МИД РФ.

В сообщении говорится, что эстонский дипломат был объявлен персоной нон грата.

В российское дипведомство была вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо, которой заявили решительный протест из-за деятельности Лятте по сбору разведданных. Также в МИД РФ добавили, что у России есть неопровержимые доказательства противозаконной деятельности консула.

Ранее в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ (ЦОС ФСБ) заявили, что эстонский консул Марта Лятте был задержан в Санкт-Петербурге с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера, сообщает «Свободная пресса».

