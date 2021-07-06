ФСБ задержала в Санкт-Петербурге эстонского консула
Консул Эстонии в Санкт-Петербурге задержан при получении им материалов закрытого характера от гражданина России, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», — цитирует сообщение ТАСС.
Как подчеркнули в ФСБ, подобные действия несовместимы со статусом дипломатического работника и «имеют явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации». К Лятте применят меры в соответствии с нормами международного права.
В случае нарушения закона или враждебных действий дипломатов можно лишить права пребывания в стране, в которой они работают.
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