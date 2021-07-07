«Поймали с поличным». Задержание эстонского консула в Петербурге вызвало скандал

Между Россией и Эстонией очередной дипломатический скандал. В Санкт-Петербурге задержан консул Эстонии Март Лятте. Как сообщили в Федеральной службе безопасности России, дипломат был пойман с поличным при получении от россиянина «материалов закрытого характера». В ФСБ посчитали его действия «несовместимыми с дипломатическим статусом» и назвали их «явно враждебными». В ведомстве также уточнили, что к иностранному дипломату применят меры в «соответствии с нормами международного права». По всей видимости, речь будет идти о высылке дипломата на родину, как уже произошло в случае с украинским консулом Александром Сосонюком, ранее задержанным в Санкт-Петербурге.

Ответа на вопрос, о каких «материалах закрытого характера», пока нет. О консуле известно немногое. В частности в 2020 году он приезжал в Карелию на суд к историку и публицисту, исследователю мест захоронений пострадавших от сталинских репрессий в Сандармохе и Красном бору Юрию Дмитриеву, который обвинялся в сексуальном насилии над падчерицей и позже был приговорен к 13 годам заключения.

В министерстве иностранных дел Эстонии уже отреагировали на задержание дипломата. Руководитель отдела по связям с общественностью внешнеполитического ведомства Аари Леммик заявил, что Эстония «осуждает действия России», так как это «незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам-членам Европейского союза и Европейскому союзу в целом». Напомним, по Венской конвенции дипломаты обладают неприкосновенностью в стране пребывания, а, значит, не могут быть задержаны, речь может идти лишь об их высылке. Представитель МИД Эстонии отметил, что в интересах страны «иметь добрых соседей и конструктивные отношения со своими соседями».

Это уже третий крупный дипломатический скандал момента с прихода на пост премьер-министра Эстонии Каи Каллас. В феврале этого года, то есть примерно через месяц после назначения эстонской главы кабмина, из Эстонии был выслан сотрудник российского посольства в Таллине. Россия ответила зеркально – высылкой из страны эстонского дипломата. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что так в Эстонии хотят «показать лояльность перед своими кураторами в Вашингтоне и Брюсселе». В апреле этого года Эстония повторила свой «ход», выслав еще одного представителя посольства России. На этот раз «в знак солидарности» с Чехией из-за дипломатического скандала Праги и Москвы из-за взрывов во Врбетице. В свою очередь Россия тоже ответила высылкой дипломата. Надо заметить, что Каллас неоднократно обвиняла российское руководство в «агрессивных действиях» и называла Россию «главной угрозой НАТО».

Еще больше отношения России и Эстония могут обостриться после 30 августа. На эту дату назначены президентские выборы в Эстонии. Главный конкурент действующего президента Хенн Пыллуаас ранее заявил, что территория «за Нарвой» принадлежит Эстонии по Тартускому договору, а значит, должна быть отобрана у России. Политолог Константин Калачев в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» отметил, что Москва никак не должна реагировать на подобные заявления.