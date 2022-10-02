КС одобрил принятие ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ
Конституционный суд (КС) России одобрил пакет документов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, передает ТАСС в воскресенье, 2 октября.
Других подробностей о документах по новым территориям пока не приводятся.
Накануне, 1 октября, КС РФ начал проверку договоров о включении новых территорий в состав Российской Федерации.
30 сентября главы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и президент России Владимир Путин подписали в Москве договоры о вхождении в состав РФ новых территорий.
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