КС одобрил принятие ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ

Конституционный суд (КС) России одобрил пакет документов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, передает ТАСС в воскресенье, 2 октября.

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Других подробностей о документах по новым территориям пока не приводятся.

Накануне, 1 октября, КС РФ начал проверку договоров о включении новых территорий в состав Российской Федерации.

30 сентября главы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и президент России Владимир Путин подписали в Москве договоры о вхождении в состав РФ новых территорий.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ДоговорЛНРДНРРоссияКонституционный Суд
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