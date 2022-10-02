КС одобрил принятие ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ

Других подробностей о документах по новым территориям пока не приводятся.

Накануне, 1 октября, КС РФ начал проверку договоров о включении новых территорий в состав Российской Федерации.

30 сентября главы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и президент России Владимир Путин подписали в Москве договоры о вхождении в состав РФ новых территорий.

