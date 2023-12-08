В Литве усомнились в законности получения гражданства детьми Романа Абрамовича

Президент Литвы напомнил, что бизнесмен находится под санкциями ЕС.

«Надо проверить, насколько правильно было применено законодательство. И нам нужно оценить, участвовали ли эти конкретные лица, например, в механизме санкций ЕС против РФ», — добавил Науседа.

Он также добавил, что в случае выявления нарушений следует применить по отношению к дочери и сыну российского бизнесмена «других литовских законов».

Ранее канадские власти начали процесс ареста и конфискации активов Абрамовича, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

