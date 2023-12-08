В Литве усомнились в законности получения гражданства детьми Романа Абрамовича
Провести проверку законности получения литовского гражданства детьми российского предпринимателя Романа Абрамовича призвал глава республики Гитанас Науседа, сообщил литовский телеканал LRT.
Президент Литвы напомнил, что бизнесмен находится под санкциями ЕС.
«Надо проверить, насколько правильно было применено законодательство. И нам нужно оценить, участвовали ли эти конкретные лица, например, в механизме санкций ЕС против РФ», — добавил Науседа.
Он также добавил, что в случае выявления нарушений следует применить по отношению к дочери и сыну российского бизнесмена «других литовских законов».
Ранее канадские власти начали процесс ареста и конфискации активов Абрамовича, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru