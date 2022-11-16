Абрамович мутит дела: Аналитик оценил «закулисные сделки» России по Украине
Владимир Прохватилов заявил НСН, что 99% противостояния в рамках спецоперации идет не на поле боя, что вынуждает стороны идти на различные сделки.
Массированные обстрелы энергосистемы Украины не оказывают влияния на ход спецоперации, почти все вопросы сейчас решаются не на поле боя, а посредством «закулисных сделок», заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал вчерашний обстрел энергосистемы самым массированным с 24 февраля. По данным командования воздушных сил ВСУ, всего по территории Украины было выпущено около 100 ракет.
«В Киеве уже электроснабжение восстановили. Все эти удары по электростанциям неэффективны. На ход боевых действий это не оказывает никакого влияния вообще. Бомбежка электростанций вызывает только все большую ненависть украинцев к России, это глупости», - отметил Прохватилов.
При этом, по его словам, такую стратегию можно объяснить «закулисными сделками», большая часть вопросов решается сейчас не на поле боя.
«Сейчас 99% противостояния идет не на поле боя, это вынуждает идти на разные сделки. На аммиачную сделку, например, в результате которой получилась перегруппировка под Харьковом, или зерновая сделка, в результате которой прекратили удары по Одессе и Николаеву. Херсонская сделка тоже подпадает под зерновую, потому что это важный хаб зерновых перебросок. Почти во всех сделках присутствует Абрамович, с которого сняли сейчас все санкции в Британии, например. Власть то ли стесняется, то ли боится объяснить это народу, какие-то закулисные дела», - объяснил Прохватилов.
Собеседник НСН также отметил, что наиболее эффективными были бы удары по транспортной инфраструктуре Украины.
«Надо бить по военно-транспортной инфраструктуре Украины. Надо бить по локомотивным депо, по подстанциям для электровозов. Войска и оружия перебрасывают по железной дороге. Не скажу, что легко, но это можно было бы сделать. Пунктов смены колесных пар на границе с Восточной Европой вообще мало, если их разбить, уже на Украину не въедут. На границе с Польшей есть громадный тоннель, если его взорвать, все бы остановилось», - рассказал он.
С ним согласился и член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, который сказал НСН, что с военной точки зрения обстрелы энергосистемы Украины не несут никакого эффекта, это политический ответ Киеву на обстрелы Донбасса.
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