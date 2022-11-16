Абрамович мутит дела: Аналитик оценил «закулисные сделки» России по Украине

Массированные обстрелы энергосистемы Украины не оказывают влияния на ход спецоперации, почти все вопросы сейчас решаются не на поле боя, а посредством «закулисных сделок», заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал вчерашний обстрел энергосистемы самым массированным с 24 февраля. По данным командования воздушных сил ВСУ, всего по территории Украины было выпущено около 100 ракет.

«В Киеве уже электроснабжение восстановили. Все эти удары по электростанциям неэффективны. На ход боевых действий это не оказывает никакого влияния вообще. Бомбежка электростанций вызывает только все большую ненависть украинцев к России, это глупости», - отметил Прохватилов.

При этом, по его словам, такую стратегию можно объяснить «закулисными сделками», большая часть вопросов решается сейчас не на поле боя.