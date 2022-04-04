В Литве не исключили закрытие границы с Россией и Белоруссией
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в связи с событиями на Украине власти республики рассматривают вопрос закрытия границы с Россией и Белоруссией, сообщает ТАСС.
По его словам, точной даты он назвать пока не может и об этом вопросе пока говорить рано.
«Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим», - добавил министр.
Ранее Ландсбергис заявил, что правительство Литвы предписало российскому послу покинуть Вильнюс, а генеральное консульство РФ в Клайпеде будет закрыто.
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