В Литве не исключили закрытие границы с Россией и Белоруссией

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в связи с событиями на Украине власти республики рассматривают вопрос закрытия границы с Россией и Белоруссией, сообщает ТАСС.

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По его словам, точной даты он назвать пока не может и об этом вопросе пока говорить рано.

«Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим», - добавил министр.

Ранее Ландсбергис заявил, что правительство Литвы предписало российскому послу покинуть Вильнюс, а генеральное консульство РФ в Клайпеде будет закрыто.

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ФОТО: sklad-man.com
ТЕГИ:ГраницаБелоруссияРоссияЛитва
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