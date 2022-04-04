В Литве не исключили закрытие границы с Россией и Белоруссией

По его словам, точной даты он назвать пока не может и об этом вопросе пока говорить рано.

«Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим», - добавил министр.

Ранее Ландсбергис заявил, что правительство Литвы предписало российскому послу покинуть Вильнюс, а генеральное консульство РФ в Клайпеде будет закрыто.

