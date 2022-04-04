Литва решила закрыть консульство РФ в Клайпеде и выслать российского посла

По его словам, решение было принято из-за ситуации на Украине.

«Посол России должен будет покинуть Литву, посол Литвы Эйтвидас Баярунас в скором времени покинет Москву», -отметил министр.

Ландсбергис добавил, что консульство РФ в Клайпеде будет закрыто.

Ранее министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии объявили о высылке российских дипломатов, сообщает телеканал «360».

