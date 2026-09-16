Минобороны сообщило об уничтожении 68 украинских БПЛА за день
Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и ликвидировали 68 украинских беспилотников самолетного типа. Отражение массовой атаки в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени зафиксировали в Минобороны РФ.
Воздушные цели уничтожались над территориями сразу восьми российских регионов. В зону работы комплексов ПВО попали Брянская, Белгородская, Курская, Калужская и Ростовская области, Краснодарский край, Подмосковье и Республика Крым. Дополнительно средства ПВО пресекли полеты беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря.
Судя по всему, ВСУ снижает количество ударов по территории России за последние дни. Утром стало известно, что дежурные силы ПВО ликвидировали над территорией России 71 беспилотник ВСУ самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Карлсон признался, что приходит в ужас от происходящего на Украине
- Бывшему пресс-секретарю Зеленского заблокировали выступление в ЕС
- Всероссийская диверсия: Кто заплатит за умерших от «Мультикан-8» собак
- Минобороны сообщило об уничтожении 68 украинских БПЛА за день
- Литр пива за 40 лет на Октоберфесте подорожал на 400 процентов
- В Сингапуре запустили денежный челлендж для любителей чтения
- Собянин и Беглов подписали соглашение о внедрении ЕМИАС в Петербурге
- Врач Чернышова назвала первые симптомы лихорадки Эбола
- Энергетики под прицелом: Зачем кофеин внесли в список зависимостей
- В России оценили заявление Зеленского о помехе для выборов