Минобороны сообщило об уничтожении 68 украинских БПЛА за день

Воздушные цели уничтожались над территориями сразу восьми российских регионов. В зону работы комплексов ПВО попали Брянская, Белгородская, Курская, Калужская и Ростовская области, Краснодарский край, Подмосковье и Республика Крым. Дополнительно средства ПВО пресекли полеты беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря.

Судя по всему, ВСУ снижает количество ударов по территории России за последние дни. Утром стало известно, что дежурные силы ПВО ликвидировали над территорией России 71 беспилотник ВСУ самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

