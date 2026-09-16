Минобороны сообщило об уничтожении 68 украинских БПЛА за день

Дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и ликвидировали 68 украинских беспилотников самолетного типа. Отражение массовой атаки в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени зафиксировали в Минобороны РФ.

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Воздушные цели уничтожались над территориями сразу восьми российских регионов. В зону работы комплексов ПВО попали Брянская, Белгородская, Курская, Калужская и Ростовская области, Краснодарский край, Подмосковье и Республика Крым. Дополнительно средства ПВО пресекли полеты беспилотников ВСУ над акваторией Черного моря.

Судя по всему, ВСУ снижает количество ударов по территории России за последние дни. Утром стало известно, что дежурные силы ПВО ликвидировали над территорией России 71 беспилотник ВСУ самолетного типа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороны РФПВО

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