Эрдоган пригрозил выслать из Турции послов десяти стран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что послы иностранных государств не имеют права «учить Турцию», сообщает телеканал Haberturk.
Комментируя призывы посольств Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США освободить обвиняемого в попытке госпереворота турецкого правозащитника Османа Кавалу, глава республики отметил, что за подобные заявления послы этих стран могут быть высланы из страны.
«Почему эти 10 послов делают подобные заявления? Я заявил нашему МИД, что у нас нет роскоши принимать их в своей стране. Это разве ваше дело - давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу», - возмутился Эрдоган.
Ранее посольства 10 стран призвали освободить правозащитника Кавалу, после чего МИД Турции напомнил им о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Вице-президент Турции Фуат Октай обвинил послов во вмешательстве в судебные дела республики, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+36 339 / сут.
Умерли
227 тыс.+1 036 / сут.
Выздоровели
7,1 млн+25 895 / сут.
- Число погибших от контрафактного алкоголя в Свердловской области выросло до 24
- Захарова: Североатлантический альянс сам отказался от сотрудничества с Россией
- Росстат может продлить онлайн-перепись населения до 14 ноября
- Эрдоган пригрозил выслать из Турции послов десяти стран
- Инфекционист назвал срок и условие спада в России волны заболеваемости COVID-19
- Умер экс-участник группы «ДДТ» Дмитрий Галицкий
- Крым вводит дополнительные COVID-ограничения для безопасности для туристов
- СМИ: делегации Польши и стран Балтии не стали слушать Матвиенко на конференции в Афинах
- Иммунолог оценила эффективность нерабочих дней для борьбы с коронавирусом
- На Кубани ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru