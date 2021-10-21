Эрдоган пригрозил выслать из Турции послов десяти стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что послы иностранных государств не имеют права «учить Турцию», сообщает телеканал Haberturk.

Комментируя призывы посольств Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США освободить обвиняемого в попытке госпереворота турецкого правозащитника Османа Кавалу, глава республики отметил, что за подобные заявления послы этих стран могут быть высланы из страны.

«Почему эти 10 послов делают подобные заявления? Я заявил нашему МИД, что у нас нет роскоши принимать их в своей стране. Это разве ваше дело - давать урок Турции? Кто вы такие? Оставьте Кавалу», - возмутился Эрдоган.

Ранее посольства 10 стран призвали освободить правозащитника Кавалу, после чего МИД Турции напомнил им о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Вице-президент Турции Фуат Октай обвинил послов во вмешательстве в судебные дела республики, сообщает RT.

