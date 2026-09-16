Производитель допустил невозможную ошибку, сделав вакцину опасной для животных, а последствия могли бы быть намного хуже. Однако не все хозяева добьются справедливости, рассказал НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.



Россельхознадзор потребовал уничтожить серию вакцины «Мультикан-8». Ведомство фиксирует жалобы на вакцину «Мультикан-8», которые свидетельствуют о гибели собак, поэтому служба приняла ряд мер, в том числе совместно с прокуратурой начата внеплановая проверка производителя. Об этом сообщают РИА Новости. Шелякова поразила эта ситуация.