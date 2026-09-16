Всероссийская диверсия: Кто заплатит за умерших от «Мультикан-8» собак
Хозяева должны требовать компенсацию с производителя вакцин, заявил НСН Михаил Шеляков.
Производитель допустил невозможную ошибку, сделав вакцину опасной для животных, а последствия могли бы быть намного хуже. Однако не все хозяева добьются справедливости, рассказал НСН ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
Россельхознадзор потребовал уничтожить серию вакцины «Мультикан-8». Ведомство фиксирует жалобы на вакцину «Мультикан-8», которые свидетельствуют о гибели собак, поэтому служба приняла ряд мер, в том числе совместно с прокуратурой начата внеплановая проверка производителя. Об этом сообщают РИА Новости. Шелякова поразила эта ситуация.
«То, что сейчас произошло, находится за гранью здравого смысла. Я думаю, что в мире не было таких прецедентов. Даже если представить, что кто-то не доглядел, получилось, что заболели абсолютно все животные. Это диверсия государственного масштаба. Каким образом вирус попал в вакцину? Это немыслимо, потому что все прививки базируются на аксиоме, что в любых ситуациях они не могут вызывать то заболевание, от которого должны защищать. Еще хорошо, что он был не заразным, иначе могла быть пандемия всероссийского масштаба. Хозяевам пострадавших питомцев надо обращаться к производителю через суд, получать результаты вскрытия и диагнозы. Конечно, много времени уже прошло, кто-то захоронил трупы, поэтому получат деньги немного людей, а только особенно настойчивые», — отметил он.
Ранее кинолог и ветеринарный врач Владимир Уражевский объяснил НСН, как доказать, что вакцина виновата в смерти питомца.
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