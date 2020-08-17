В ЛДПР призвали не вводить войска в Белоруссию

На прошедших выходных Лукашенко дважды общался с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Как отметил белорусский президент, он получил согласие российского лидера помочь Белоруссии обеспечить безопасность «по первому требованию».

Лебедев высказался резко против вмешательства России во внутренние дела Белоруссии, особенно, военными средствами.

«Это будет огромная ошибка, если мы попробуем предпринять, не дай бог, какой-то военный вариант. К сожалению, мы можем получить вариант Украины. Не говоря уж о том, что мировое сообщество окончательно отвернется от нашей страны, и санкции не закончатся никогда, а будут только усиливаться. Мы получим еще один горячий участок военных действий на границе своего государства. Таким образом у нас со всеми государствами, с которыми мы граничим на постсоветском пространстве, не сегодня – завтра могут вспыхнуть военные конфликты. И непонятно, что в этой ситуации вообще делать. На Украине уже не затухает. Сейчас мы влезем в Белоруссию. Грузия, Абхазия, Осетия тоже не будут ждать, могут начать какие-то попытки. Опять поджигают Нагорный Карабах… Мы не должны влезать! Это дело белорусского народа. Мы должны смотреть со стороны, защищая свои интересы, своих граждан. Может, даже вывести посольство на это время, чтобы никто из наших граждан не пострадал. А потом, когда белорусская сторона примет решение – назначить новые выборы, провести второй тур, – тогда уже решать, кого поддержать, кого признать победителем. Но ни в коем случае никакого силового вмешательства быть не должно!» - подчеркнул парламентарий.

По его мнению, настало время оценить дееспособность российского дипломатического корпуса.

«Наш МИД проиграл всю геополитическую войну в странах бывшего Советского Союза. Белоруссия – это была последняя страна, где еще как-то теплился режим, который был настроен к нам положительно. МИД проигрывает войну не только на Западе, но и на границах России. Может, у нас в МИД что-то не так?» - заключил Лебедев.

Накануне около 200 тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы в знак протеста против Лукашенко около стелы «Минск — город-герой» в столице Белоруссии.

