В ЛДПР отказались комментировать выход 17 хабаровских депутатов из партии
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР в эфире НСН заявил, что официально хабаровские депутаты еще не вышли из партии.
Партию ЛДПР покинули 17 депутатов городской думы Хабаровска, рассказал журналистам ее спикер Михаил Сидоров. По его словам, парламентарии уже «направили заявление о выходе из партии ЛДПР».
Тем не менее, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в беседе с НСН отказался комментировать демарш региональных членов партии.
«К сожалению, никак не могу прокомментировать, потому что пока у нас официальной информации об этом нет», - сказал Лебедев.
Причиной решения о выходе из партии спикер городской думы Хабаровска назвал расхождения во взглядах депутатов и политического отделения ЛДПР в регионе.
«У нас расходятся наши внутренние убеждения, те посылы, с которыми мы шли в муниципальный парламент. То мнение от оппозиции, с которым мы шли говорить с избирателями, и это мнение расходится с политикой регионального отделения партии», - приводит комментарий Сидорова «Интерфакс».
При этом он отметил, что выход парламентариев из партии не отразится на работе думы Хабаровска.
Отметим, в гордуму Хабаровска входит 35 депутатов. По словам Сидорова, летом 2020 года один из парламентариев уже вышел из ЛДПР, еще одного члена партии исключили из нее в связи с уголовным делом об избиении пенсионера. Всего же в 2019 году по итогам выборов в городскую думу прошли 34 кандидата от ЛДПР и один от «Справедливой России».
В июле текущего года губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по обвинению в организации заказных убийств. Президент России Владимир Путин снял представителя ЛДПР с должности в связи с утратой доверия и назначил врио главы региона депутата Госдумы от той же партии Михаила Дегтярева.
Ранее НСН сообщала, что произошла рокировка главы МИД России Сергея Лаврова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского в рейтинге доверия россиян. Лавров поднялся на вторую позицию, Жириновский опустился на третью. Неизменным лидером остается президент РФ Владимир Путин.
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