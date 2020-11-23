В ЛДПР отказались комментировать выход 17 хабаровских депутатов из партии

Партию ЛДПР покинули 17 депутатов городской думы Хабаровска, рассказал журналистам ее спикер Михаил Сидоров. По его словам, парламентарии уже «направили заявление о выходе из партии ЛДПР».

Тем не менее, вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в беседе с НСН отказался комментировать демарш региональных членов партии.

«К сожалению, никак не могу прокомментировать, потому что пока у нас официальной информации об этом нет», - сказал Лебедев.

Причиной решения о выходе из партии спикер городской думы Хабаровска назвал расхождения во взглядах депутатов и политического отделения ЛДПР в регионе.