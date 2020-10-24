В рейтинге доверия россиян произошли серьезные изменения
Произошла рокировка главы МИД России Сергея Лаврова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского в рейтинге доверия россиян. Лавров поднялся на вторую позицию, Жириновский опустился на третью. Неизменным лидером остается президент РФ Владимир Путин. Сразу за первой тройкой оказался оппозиционер Алексей Навальный, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».
Навальный поднялся на пять позиций до четвертого места и потеснил премьер-министра Михаила Мишустина, который переместился на шестое место. На пятом - глава Минобороны РФ Сергей Шойгу
В первой десятке также телеведущие Андрей Малахов и Максим Галкин, актер и благотворитель Константин Хабенский и тележурналист Владимир Соловьев.
Заметные изменения произошли и в третьей десятке рейтинга. Впервые в нем оказался экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (29-е место). Мэр Москвы Сергей Собянин по-прежнему занимает 23-е место - на одну позицию ниже певицы Ольги Бузовой. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов закрепился на 26-м месте.
Спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин сохранили позиции по отношению друг к другу. Хотя Матвиенко значительно потеряла доверие у россиян (62-я позиция, минус 24 строчки), а Володин приобрел (82-е место, плюс 14 позиций).
Самые серьезные колебания уровня доверия – к звездам шоу-бизнеса. Телеведущая Ляйсан Утяшева прибавила максимальные в этом квартале 32 позиции, певица Валерия потеряла 36 пунктов.
Всего в опросе участвовали 2,4 тысячи человек. Им нужно было выбрать семерых человек из списка, которым бы они доверяли. В зависимости от расположения этих персон от первого до седьмого места они и набирали баллы в рейтинге доверия россиян.
Ранее политолог Николай Злобин призвал в эфире НСН не делать глубоких выводов на основании рейтинга журнала Time, в сотню влиятельных политиков которого не попал российский президент Владимир Путин.
«То, что сейчас журналисты решили сделать акцент на президентских выборах США в этом году, так это не имеет отношения к реальной политике, а только к политическим приоритетам журналистов. Для имиджа России это может и не очень хорошо, но Путин сам по себе – достаточно мощный бренд. Смотрите, новостью стало уже то, что он не попал в этот список и наверняка на это обратили внимание не только в России, и об этом будут писать», - добавил Злобин.
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