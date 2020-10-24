В рейтинге доверия россиян произошли серьезные изменения

Навальный поднялся на пять позиций до четвертого места и потеснил премьер-министра Михаила Мишустина, который переместился на шестое место. На пятом - глава Минобороны РФ Сергей Шойгу

В первой десятке также телеведущие Андрей Малахов и Максим Галкин, актер и благотворитель Константин Хабенский и тележурналист Владимир Соловьев.

Заметные изменения произошли и в третьей десятке рейтинга. Впервые в нем оказался экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (29-е место). Мэр Москвы Сергей Собянин по-прежнему занимает 23-е место - на одну позицию ниже певицы Ольги Бузовой. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов закрепился на 26-м месте.

Спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин сохранили позиции по отношению друг к другу. Хотя Матвиенко значительно потеряла доверие у россиян (62-я позиция, минус 24 строчки), а Володин приобрел (82-е место, плюс 14 позиций).

Самые серьезные колебания уровня доверия – к звездам шоу-бизнеса. Телеведущая Ляйсан Утяшева прибавила максимальные в этом квартале 32 позиции, певица Валерия потеряла 36 пунктов.

Всего в опросе участвовали 2,4 тысячи человек. Им нужно было выбрать семерых человек из списка, которым бы они доверяли. В зависимости от расположения этих персон от первого до седьмого места они и набирали баллы в рейтинге доверия россиян.

Ранее политолог Николай Злобин призвал в эфире НСН не делать глубоких выводов на основании рейтинга журнала Time, в сотню влиятельных политиков которого не попал российский президент Владимир Путин.

«То, что сейчас журналисты решили сделать акцент на президентских выборах США в этом году, так это не имеет отношения к реальной политике, а только к политическим приоритетам журналистов. Для имиджа России это может и не очень хорошо, но Путин сам по себе – достаточно мощный бренд. Смотрите, новостью стало уже то, что он не попал в этот список и наверняка на это обратили внимание не только в России, и об этом будут писать», - добавил Злобин.

