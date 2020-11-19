Малозёмов: череда громких посадок подрывает престиж чиновников

«Вину Меня, конечно, установят следствие и суд, но хочется заметить, что быть чиновником в России становится опаснее, чем когда бы то ни было, того и гляди, череда громких посадок просто подорвет престиж этой профессии. Не дойдет ли в ней — кроме шуток — и до кадрового кризиса?», — прокомментировал он.

Еще одно громкое задержание чиновника произошло минувшим летом. В июле был задержан экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки, а также в организации убийств в 2000-е годы. После задержания политика и снятия его с поста главы региона в Хабаровском крае прошли массовые протесты.

Телеведущий Сергей Малозёмов в эксклюзивном интервью НСН также выразил надежду, что правительство сделает правильные выводы после окончания пандемии коронавируса, улучшив, тем самым, систему здравоохранения в нашей стране.

