Малозёмов: череда громких посадок подрывает престиж чиновников
Телеведущий канала НТВ в интервью НСН отметил, что быть чиновником в России становится опасно.
Задержан бывший глава Минстроя, ныне аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Его обвиняют в хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области, где ранее он был губернатором.
Телеведущий канала НТВ Сергей Малозёмов в беседе с НСН отметил, что быть чиновником в России, как никогда, становится опасно.
«Вину Меня, конечно, установят следствие и суд, но хочется заметить, что быть чиновником в России становится опаснее, чем когда бы то ни было, того и гляди, череда громких посадок просто подорвет престиж этой профессии. Не дойдет ли в ней — кроме шуток — и до кадрового кризиса?», — прокомментировал он.
Еще одно громкое задержание чиновника произошло минувшим летом. В июле был задержан экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его обвиняют в причастности к деятельности местной преступной группировки, а также в организации убийств в 2000-е годы. После задержания политика и снятия его с поста главы региона в Хабаровском крае прошли массовые протесты.
Телеведущий Сергей Малозёмов в эксклюзивном интервью НСН также выразил надежду, что правительство сделает правильные выводы после окончания пандемии коронавируса, улучшив, тем самым, систему здравоохранения в нашей стране.
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