В ЛДПР опровергли ухудшение состояния Владимира Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского не изменялось в худшую сторону. Политик продолжает лечение и реабилитацию, заявили в пресс-службе партии после сообщений СМИ о введении Жириновского в искусственную кому.

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«Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану», — цитирует руководитель пресс-службы фракции ЛДПР Александра Дюпина ТАСС.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что у Владимира Жириновского начался сепсис, парламентария ввели в медикаментозную кому.

Отмечалось, что состояние политика ухудшилось за последние сутки.

9 февраля СМИ сообщили о госпитализации Владимира Жириновского с коронавирусом. Известно, что лидера ЛДПР часто вводят в медикаментозный сон.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаЗдоровьеЖириновскийВладимир Жириновский
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