112: Жириновского снова ввели в медикаментозный сон

Врачи снова ввели лидера ЛДПР Владимира Жириновского в медикаментозный сон. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По информации «112», состояние политика вновь ухудшилось. Медики фиксируют у лидера ЛДПР отрицательную динамику. Жириновскому тяжело дышать самостоятельно, он постоянно подключен к аппарату ИВЛ.

Кроме того, по данным Telegram-канала, у политика наблюдается сильный отек легких.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что у Жириновского наблюдается положительная динамика. Лидер ЛДПР был подключен к аппарату ИВЛ, но мог дышать самостоятельно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир Жириновский
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