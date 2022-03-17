«Америке - конец»: Дегтярев опубликовал еще одно «пророчество» Жириновского

Глава региона в Telegram процитировал Жириновского по своей книге «Пророк 2.0». Лидер ЛДПР назвал Байдена «президентом по сценарию», отметив, что он «управляемый пожилой человек, может, действительно плохо соображающий».

«Ему дали задание: сегодня что-нибудь расскажи про Китай, завтра – долбани по Сирии, потом – оскорбляй руководство России. И он это делает. Потому что, что старый, что малый. Ребенок подчиняется воли старшего, а пожилой подчиняется тем, кто ему что-то внушил», — пишет Дегтярев.

Как отметил глава Хабаровского края, Жириновский считает, что президентство Байдена вынужденное, «чтобы он озвучивал те мысли, которые нужны той группировке, которая за ним стоит».

Кроме того, лидер ЛДПР предрек, что «Америке - конец», Соединенным Штатам «пришло время сходить с Олимпа».

Ранее Дегтярев опубликовал «пророчество» Жириновского о том, что Зеленский станет последним украинским президентом. По мнению политика, Украина перестанет существовать как государство, пишет «Свободная пресса».

