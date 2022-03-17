«Америке - конец»: Дегтярев опубликовал еще одно «пророчество» Жириновского
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал «пророчества» лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем США и президенте страны Джо Байдене.
«Не будет Украины»: Автор книги о пророчествах Жириновского опубликовал его предсказание о Зеленском
Глава региона в Telegram процитировал Жириновского по своей книге «Пророк 2.0». Лидер ЛДПР назвал Байдена «президентом по сценарию», отметив, что он «управляемый пожилой человек, может, действительно плохо соображающий».
«Ему дали задание: сегодня что-нибудь расскажи про Китай, завтра – долбани по Сирии, потом – оскорбляй руководство России. И он это делает. Потому что, что старый, что малый. Ребенок подчиняется воли старшего, а пожилой подчиняется тем, кто ему что-то внушил», — пишет Дегтярев.
Как отметил глава Хабаровского края, Жириновский считает, что президентство Байдена вынужденное, «чтобы он озвучивал те мысли, которые нужны той группировке, которая за ним стоит».
Кроме того, лидер ЛДПР предрек, что «Америке - конец», Соединенным Штатам «пришло время сходить с Олимпа».
Ранее Дегтярев опубликовал «пророчество» Жириновского о том, что Зеленский станет последним украинским президентом. По мнению политика, Украина перестанет существовать как государство, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+36 519 / сут.
Умерли
362 тыс.+576 / сут.
Выздоровели
15,8 млн+118 тыс. / сут.
- Мурашко: Ситуация на рынке лекарств стабильна
- СМИ: Air Serbia продолжает полеты в Россию
- Пользователи пожаловались на проблемы с приложением WhatsApp
- В МИД пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Словакии
- Материнским капиталом разрешат оплачивать частные детсады
- Пушилин попросил Россию усилить ПВО ДНР
- Xerox объявила о прекращении поставок в Россию
- Минцифры сообщило о масштабной атаке на сайты госорганов
- Россия и Украина договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС
- Фридман заявил, что у оказавшихся под санкциями бизнесменов нет влияния на Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru