В США историк назвал истинную цель США на Украине

Историк считает, что США планируют лишить Россию возможности найти дипломатический путь решения конфликта на Украине, и такое положение спровоцирует максимальный накал ситуации в мире. ПО его словам, эта позиция была принята НАТО на саммите на авиабазе Рамштайн в Германии.

«На этом саммите альянс, в том числе Европа, принял официальную позицию США, согласно которой Россию нужно ослабить так, чтобы она не смогла больше предпринимать действий подобного масштаба. Если хорошенько вдуматься, это значит, что Москву нужно ослабить больше, чем Версальский договор 1919 года ослабил Германию. Им нужно подорвать силы России еще серьезнее — так, чтобы она не смогла проводить переговоры, заниматься дипломатией», — отметил эксперт.

Также философ назвал провокацией Хомский стремление Белого дома включить Украину в НАТО, игнорируя протесты Москвы и предупреждения американских политиков.

«Россия еще 30 лет назад — задолго до Путина — дала понять, что вступление Украины в НАТО, враждебный военный альянс, будет означать пересечение черты, на что ни один российский лидер не согласится. Ни Горбачев, ни Ельцин, ни Путин. Некоторые высокопоставленные представители США это поняли: Джордж Кеннан, Генри Киссинджер, Джейк Мэдлок и глава ЦРУ Уильям Бернс. Понимание это существует уже давно. С 90-х годов они пытаются предупредить американских чиновников, что попытки включить Украину в НАТО будут безрассудством и провокацией», — цитирует ученого РИА Новости.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью телеканалу CNN призвал завершить конфликт на Украине переговорами.

