Киссинджер призвал завершить конфликт на Украине переговорами

Конфликт на Украине необходимо завершить с помощью переговоров, его затягивание чревато эскалацией. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью телеканалу CNN.

Киссинджер назвал три варианта завершения конфликта на Украине

По словам экс-главы Госдепа, он предостерег бы от того, чтобы затягивать ситуацию «бесконечно».

«Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация. Поэтому, я надеюсь, что страны НАТО вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим», — подчеркнул Киссинджер.

При этом экс-госсекретарь выступил против того, чтобы Североатлантический альянс пошел на уступки России. По мнению Киссинджера, РФ не должна получить выгоды от спецоперации на Украине; Москве следует вернуться к границам до 24 февраля и уступить 15-20% взятых под контроль украинских территорий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраина
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