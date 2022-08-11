В Крыму ответили на обещание Зеленского «вернуть» Крым Украине

По его словам, «американские кукловоды» тоже не могут смириться с провалом в 2014 году их надежд на обретение в подбрюшье России собственной военно-морской базы в Севастополе. Политик отметил, что к готовящемуся Западом новому антироссийскому сборищу в виде «Крымской платформы» стоит относиться, особенно в нынешней непростой международной обстановке, как к крайне опасной идее, как к очередной попытке эскалации антироссийской борьбы со стороны коалиции западных стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен вернуть под контроль Крым. По словам главы государства, конфликт Украины и России «начался с Крыма и должен закончиться Крымом — его освобождением».

