В Крыму ответили на обещание Зеленского «вернуть» Крым Украине

Идея отторжения Крыма от России ведет Киев к полному краху, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя Крыма при президенте РФ, вице-премьера правительства республики Георгия Мурадова.

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По его словам, «американские кукловоды» тоже не могут смириться с провалом в 2014 году их надежд на обретение в подбрюшье России собственной военно-морской базы в Севастополе. Политик отметил, что к готовящемуся Западом новому антироссийскому сборищу в виде «Крымской платформы» стоит относиться, особенно в нынешней непростой международной обстановке, как к крайне опасной идее, как к очередной попытке эскалации антироссийской борьбы со стороны коалиции западных стран.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен вернуть под контроль Крым. По словам главы государства, конфликт Украины и России «начался с Крыма и должен закончиться Крымом — его освобождением».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаКрым
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