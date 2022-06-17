«Получат уши от осла!» В Крыму высмеяли желание Киева забрать полуостров военным путем

Крым остается в составе России по морально-патриотическим и экономическим причинам, жители продолжают поддерживать сделанное восемь лет назад решение, заверил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Власти Украины поменяли свое мнение касательно методов возвращения Крыма после 24 февраля, теперь Киев намерен решать вопрос военным путем, заявила представитель президента Украины на полуострове Тамила Ташева. Она также заявила о планах Киева «выдворить» из Крыма тех россиян, которые переехали на полуостров после 2014 года.