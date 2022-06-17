«Получат уши от осла!» В Крыму высмеяли желание Киева забрать полуостров военным путем
Крымчане остаются в составе России, слова украинских властей - это пустые обещания, заявил в эфире НСН глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Крым остается в составе России по морально-патриотическим и экономическим причинам, жители продолжают поддерживать сделанное восемь лет назад решение, заверил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям, юрист Юрий Гемпель в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Власти Украины поменяли свое мнение касательно методов возвращения Крыма после 24 февраля, теперь Киев намерен решать вопрос военным путем, заявила представитель президента Украины на полуострове Тамила Ташева. Она также заявила о планах Киева «выдворить» из Крыма тех россиян, которые переехали на полуостров после 2014 года.
«Мечтать не вредно, конечно, в Киеве достаточно много мечтателей. Ну и потом, в 2014 году практически 99% граждан Крыма пришли на референдум и отдали свои голоса за вхождение в состав России, и мнение граждан на сегодня не поменялось. Сегодня Киеву надо думать не о Крыме, а о спасении жизни своих военнослужащих! На сегодняшний день власти Украины просто обманывают свой народ. От осла уши они могут получить! Крым вошел в состав России не из материальных побуждений, а из моральных, психологических и патриотических побуждений. Самое главное было – вернуться назад, на свою Родину», - уверен юрист.
Крым получил колоссальную экономическую поддержку с 2014 года в сравнении с тем периодом, когда регион был в составе Украины, отметил крымский политик.
«Крым получил бешеную динамику развития за последние восемь лет – это видно невооруженным глазом. Крымчане не могли даже во сне представить, что Крым получит такое большое развитие, в том числе и в экономическом плане. Да, это дороги, это детские сады, тот же самый мост, развитие сельского хозяйства, промышленности – все это видно невооруженным глазом. И когда к нам приезжают делегаты из стран Евросоюза, они все это видят в динамике. Но основное достижение – это то, что мы остались в составе большого государства, где все национальности получают возможность развивать свою культуру, обычаи и традиции», - заключил Гемпель.
Ранее ФСБ задержала в Крыму участника украинского нацбатальона имени Номана Челебиджихана (террористическая организация, запрещена в РФ) и личного охранника организатора энергоблокады полуострова Ленура Ислямова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское управление ФСБ.
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