В Крыму назвали смелым признанием слова советника Трампа о полуострове

«У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт», — заявил он. Смирнов выразил уверенность, что теперь схожее мнение начнут высказывать лидеры Запада.

Ланца заявил, что США при новой администрации не станут поддерживать Украину в желании «вернуть Крым». После этого в офисе Трампа заявили, что старший советник говорил о Крыме не от имени будущего главы Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

