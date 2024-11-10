В Крыму назвали смелым признанием слова советника Трампа о полуострове

Заявление старшего советника избранного президентом США Дональда Трампа Брайана Ланзы о потерянном для Киева Крыме являются смелым признанием, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова.

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«У Трампа раньше других взяли на себя смелость признать этот факт», — заявил он. Смирнов выразил уверенность, что теперь схожее мнение начнут высказывать лидеры Запада.

Ланца заявил, что США при новой администрации не станут поддерживать Украину в желании «вернуть Крым». После этого в офисе Трампа заявили, что старший советник говорил о Крыме не от имени будущего главы Белого дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Aksenov82
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАКрым

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