СМИ: Боевой дрон упал на черноморском пляже в Турции
На черноморском побережье в Турции обнаружен беспилотный летательный аппарат в боевом снаряжении, сообщает IHA.
По данным агентства, дрон был обнаружен на пляже Капысую между провинциями Бартын и Кастамону. Правоохранительные органы эвакуировали людей и приняли усиленные меры безопасности.
Отмечается, что на беспилотном летательном аппарате находились боеприпасы. Дрон будет уничтожен под контролем специалистов. Принадлежность БПЛА пока не установлена.
Ранее в Финляндии разгорелись споры о выплатах пострадавшим от дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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