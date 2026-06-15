СМИ: Боевой дрон упал на черноморском пляже в Турции

По данным агентства, дрон был обнаружен на пляже Капысую между провинциями Бартын и Кастамону. Правоохранительные органы эвакуировали людей и приняли усиленные меры безопасности.

Отмечается, что на беспилотном летательном аппарате находились боеприпасы. Дрон будет уничтожен под контролем специалистов. Принадлежность БПЛА пока не установлена.

Ранее в Финляндии разгорелись споры о выплатах пострадавшим от дронов ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

