«Пусть нефть течёт!»: США и Иран подписали мирное соглашение

По его словам, стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Соглашение подписали в онлайн-формате. Очная церемония состоится 19 июня в Швейцарии.

Согласно договоренностям, президент США Дональд Трамп намерен снять блокаду с иранских портов. В переговорах между США и Ираном участвовали Катар, Саудовская Аравия и Турция. Шариф поблагодарил эти страны за посредничество.

Сам Трамп подтвердил заключение сделки и объявил об открытии Ормузского пролива. Он заявил, что полностью снимает ограничения на судоходство и прекращает военно-морскую блокаду. «Корабли мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течёт!», — написал глава Белого дома в Truth.

Ранее Иран по сделке согласился не взимать плату в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

