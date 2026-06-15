«Пусть нефть течёт!»: США и Иран подписали мирное соглашение
Вашингтон и Тегеран подписали мирное соглашение, заявил глава правительства Пакистана Шехбаз Шариф.
По его словам, стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Соглашение подписали в онлайн-формате. Очная церемония состоится 19 июня в Швейцарии.
Согласно договоренностям, президент США Дональд Трамп намерен снять блокаду с иранских портов. В переговорах между США и Ираном участвовали Катар, Саудовская Аравия и Турция. Шариф поблагодарил эти страны за посредничество.
Сам Трамп подтвердил заключение сделки и объявил об открытии Ормузского пролива. Он заявил, что полностью снимает ограничения на судоходство и прекращает военно-морскую блокаду. «Корабли мира, запускайте двигатели. Пусть нефть течёт!», — написал глава Белого дома в Truth.
Ранее Иран по сделке согласился не взимать плату в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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