9 ноября Ланца заявил, что США при новой администрации не станут поддерживать Украину в желании «вернуть Крым». Он объяснил это тем, что это нереалистичная позиция, так как полуостров для Украины потерян. Приоритетом станет прекращение конфликта вокруг Украины.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что кровопролитие на Украине скоро завершится благодаря плану Дональда Трампа, который выиграл президентские выборы в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

