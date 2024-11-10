СМИ: Офис Трампа отрекся от слов призвавшего Киев забыть про Крым советника
В офисе победившего на выборах президента США Дональда Трампа заявили, что старший советник и стратег Республиканской партии Брайан Ланца говорил о Крыме не от имени будущего главы Белого дома, сообщает Reuters.
9 ноября Ланца заявил, что США при новой администрации не станут поддерживать Украину в желании «вернуть Крым». Он объяснил это тем, что это нереалистичная позиция, так как полуостров для Украины потерян. Приоритетом станет прекращение конфликта вокруг Украины.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что кровопролитие на Украине скоро завершится благодаря плану Дональда Трампа, который выиграл президентские выборы в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru