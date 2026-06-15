Ушаков: Если Зеленский хочет встретиться с Путиным, пусть приезжает в Москву

Президент Украины, если хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, может приехать в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощник президента РФ Юрия Ушакова.

Песков высказался о возможности встречи Путина и Зеленского

«Если же (...) [Зеленский] будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи — пусть приезжает в Москву», — указал политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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