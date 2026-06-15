Ушаков: Если Зеленский хочет встретиться с Путиным, пусть приезжает в Москву

«Если же (...) [Зеленский] будет в очередной раз делать заходы насчет возможной встречи с российским лидером, то, как говорилось ранее, хочет встречи — пусть приезжает в Москву», — указал политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

