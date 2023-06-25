В Крыму готовят запросы в Конституционный суд

«Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный Суд. Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации», — цитирует Трофимова Газета.ru.

По словам крымского парламентария, эту работу планируется завершить в конце июля-начале августа. Депутаты крымского парламента смогут рассмотреть проект запроса на открытии осенней сессии.



Ранее, 20 июня рабочая группа крымского парламента сделала вывод о необоснованности передачи Крыма УССР в 1954 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

