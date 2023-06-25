В Крыму готовят запросы в Конституционный суд

Участники рабочей группы при парламенте Крыма начали готовить запросы в Конституционный суд о легитимности и отмене решения о передаче полуострова под юрисдикцию Украинской Советской Социалистической Республики (УССР). Об этом заявил руководитель комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов, передает РИА Новости.

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«Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный Суд. Первый: о соответствии Конституции Российской Федерации Закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР». Второй: об официальном толковании положений Конституции Российской Федерации», — цитирует Трофимова Газета.ru.

По словам крымского парламентария, эту работу планируется завершить в конце июля-начале августа. Депутаты крымского парламента смогут рассмотреть проект запроса на открытии осенней сессии.

Ранее, 20 июня рабочая группа крымского парламента сделала вывод о необоснованности передачи Крыма УССР в 1954 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Aksenov82
ТЕГИ:ПарламентУкраинаКрым

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