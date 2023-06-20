Константинов: Рабочая группа заключила, что оснований для передачи Крыма УССР не было

Рабочая группа в крымском парламенте пришла к выводу, что оснований для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было, сообщил глава парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Он заявил, что необходимо добиваться отмены всех актов 1954 года, которые оформили «этот произвол». Константинов призвал констатировать ничтожность документов.

Шойгу предупредил об угрозе ударов ВСУ по Крыму

Решение о передаче Крыма в состав Украинской ССР было незаконным, Россия имеет все основания его отменить, заявил «Радиоточке НСН» дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о планирующихся ударах ВСУ по российским территориям, в том числе по Крыму. По его словам, руководство украинской армии планирует нанести эти удары ракетами Himars и Storm Shadow.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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