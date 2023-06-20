Константинов: Рабочая группа заключила, что оснований для передачи Крыма УССР не было

Рабочая группа в крымском парламенте пришла к выводу, что оснований для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было, сообщил глава парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости.

Он заявил, что необходимо добиваться отмены всех актов 1954 года, которые оформили «этот произвол». Константинов призвал констатировать ничтожность документов.