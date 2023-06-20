Шойгу предупредил об угрозе ударов ВСУ по Крыму

Министр обороны России Сергей Шойгу предупредил о планирующихся ударах ВСУ по российским территориям, в том числе по Крыму.

Минобороны: ПВО уничтожила украинский Ми-8 в Запорожской области

По его словам, руководство украинской армии планирует нанести эти удары ракетами Himars и Storm Shadow.

Шойгу подчеркнул, что применение таких ракет вне зоны проведения спецоперации обозначит участие США и Британии в украинском конфликте. Глава российского оборонного ведомства пригрозил незамедлительным военным ответом.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские бойцы поразили танк украинской армии западного образца при помощи дрона-камикадзе, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ДИМК Минобороны РФ
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФСергей ШойгуКрымВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры