NYT: Международный уголовный суд готовит два дела против РФ из-за событий на Украине

По данным американского издания, расследования связаны со специальной операцией на Украине. МУС планирует опросить нескольких человек.

Газета отметила, что расследованию предшествовала работа «специальных следственных групп». Якобы они занимались выяснением обстоятельств ряда событий на Украине.

The New York Times сообщила, что Россию могут обвинить в вывозе украинских детей. В Москве категорически отвергали подобные утверждения.

Сотрудники ФСБ по Крыму и Севастополю 13 марта задержали на территории полуострова гражданина Украины. Мужчина подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании, передает НСН.

