В Совфеде отвергли идею создания международного трибунала против Украины
С тех пор, как ДНР и ЛНР вошли в состав России, необходимость в противоукраинском международном трибунале отпала, сказал НСН Андрей Климов.
У ДНР, ЛНР и России единая судебная система, никакой внешний авторитет для суда над украинскими военными преступниками не нужен. Об этом НСН заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН заявил, что Россия должна инициировать создание своего международного трибунала по расследованию преступлений украинского режима и тех, кто ему помогает. Климов выступил против инициативы депутата.
«Пока ЛНР, ДНР и Россия были самостоятельными государствами, каждое из них имело претензии к военным преступникам, виновным в разрушениях, в увечьях и гибели бойцов. Тогда международный трибунал был нужен, поскольку у каждого из этих государств была своя судебная система. Сейчас ДНР и ЛНР вошли в состав России, у нас единая судебная система. Мы что, не доверяем нашему суду, нашему Уголовному кодексу? Зачем нужен какой-то международный орган? Есть территория России, есть граждане России и есть коллективный Запад. Для чего привлекать какую-нибудь Индонезию? Никакой дополнительный внешний авторитет не нужен», — сказал сенатор.
Ранее сотрудники Следственного комитета России приступили к расследованию преступлений военнослужащих ВСУ в отношении граждан ДНР. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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