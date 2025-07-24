«Трудно представить»: Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в августе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского до конца августа. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
Как отметил представитель Кремля, для встречи глав государств следует «проделать весь объем работы», а затем дать президентам зафиксировать достигнутые наработки. Отвечая на вопрос, точно ли переговоры политиков не состоятся до конца августа, Песков отметил невозможность «сказать, что чего-то точно не будет».
«Но учитывая тот объем работы, который предстоит сделать... чтобы сблизить позиции, для нас, для того, чтобы обеспечить свои интересы, трудно представить, как можно скачкообразно преодолеть это расстояние», - указал пресс-секретарь.
Ранее Дмитрий Песков оценил состоявшийся в Стамбуле третий раунд переговоров представителей России и Украины. По его словам, Москва не ждала прорыва от встречи, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru