Песков: ВС РФ делают все для создания буферных зон
Российская армия делает все возможное для создания на границе с Украиной буферных зон. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, «не ново», что киевский режим пытается переносить элементы конфликта на российскую территорию.
«Поэтому наши военные делают все возможное для создания определенных буферных зон и так далее, а главное - для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры», - подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее политолог Иван Мезюхо допустил, что в буферную зону на Украине могут войти Сумская, Харьковская, Черниговская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru