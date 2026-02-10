СМИ: В России начали ограничивать работу Telegram
Российские власти приняли решение приступить к замедлению работы в стране мессенджера Telegram. Об этом со ссылкой на источники в индустрии и профильных ведомствах сообщает РБК.
Одни из собеседников рассказали, что меры по частичному ограничению работы платформы могут быть приняты уже 10 февраля. Другие источники сообщают, что меры по замедлению мессенджера уже принимаются.
При этом официальных комментариев Роскомнадзора к данному моменту не поступало.
Ранее пользователи Telegram по всей России заявили о неполадках в работе мессенджера. Согласно данным Downdetector, основная масса жалоб поступила из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
