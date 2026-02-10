Кириенко: Анекдот про «детей генерала» более не отражает реальность в России
Советский анекдот о том, что сын полковника не может стать генералом, так как у последнего есть свои дети, перестал отражать реальность кадровой системы в России. Как пишет RT, об этом заявил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
По его словам, это произошло благодаря запуск в 2017 году конкурса «Лидеры России». В настоящее время в стране существует открытая система.
Кириенко пояснил, что подать заявку на конкурсные процедуры и попасть в проекты «Лидеров России», школы губернаторов, мэров и заместителей губернаторов сейчас может любой человек.
Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Феодор Лукьянов заявил, что при выборе между детьми и карьерой женщине нужно выбирать детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
