Кириенко: Анекдот про «детей генерала» более не отражает реальность в России

По его словам, это произошло благодаря запуск в 2017 году конкурса «Лидеры России». В настоящее время в стране существует открытая система.

Кириенко пояснил, что подать заявку на конкурсные процедуры и попасть в проекты «Лидеров России», школы губернаторов, мэров и заместителей губернаторов сейчас может любой человек.

Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Феодор Лукьянов заявил, что при выборе между детьми и карьерой женщине нужно выбирать детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

