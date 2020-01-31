В Кремле выступили против «охоты на ведьм» после скандала в Керчи
Устраивать «охоту на ведьм» из-за случая в Керчи, где чиновницы подарили «символический хлеб» ветеранам, не нужно – в каждом случае следует разбираться отдельно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля при этом добавил, что общественная нетерпимость к хамству станет залогом победы над этим явлением, передает Ura.ru.
Скандал в Керчи вызвал фотоотчёт городского совета о поздравлении переживших блокаду Ленинграда ветеранов. Пользователей Сети возмутили фотографии, на которых чиновницы в дорогих шубах вручают бедно одетым ветеранам «хлеб».
В горсовете ничего предосудительного в шубах не нашли и заявили, что «символическим хлебом» были мясные караимские пироги ручной работы. Однако шквал критики было не остановить, и главе горсовета Керчи Мае Хужиной пришлось дважды подавать в отставку. Написав заявление, она было передумала, но после вмешательства главы Крыма Сергея Аксёнова всё же подтвердила намерение уволиться.
Этому скандалу предшествовала отставка главы Чувашии Михаила Игнатьева, которой поспособствовали его резкие высказывания в адрес журналистов и странная «шутка» над офицером МЧС.
Президент России Владимир Путин 30 января заявил, что чиновников нужно наказывать за хамство строже, чем остальных граждан.
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