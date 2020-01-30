Путин: Чиновников за хамство нужно наказывать строже, чем других граждан

Как пишет агентство, президенту был задан вопрос о возможности принятия закона о противодействии хамству. Путин отметил, что действующее законодательство РФ уже позволяет принимать необходимые меры в отношении должностных лиц, подчеркнув важность более строгого к ним подхода.

В частности, в четверг по итогам заседания Совета по правам человека Путин дал поручение своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление. Ранее 10 декабря глава государства поддержал идею увольнять государственных служащих, которые хамят обратившимся к ним гражданам.





