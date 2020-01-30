Путин: Чиновников за хамство нужно наказывать строже, чем других граждан
Президент России Владимир Путин заявил, что к чиновникам за хамство должны применяться более строгие меры, чем к другим гражданам. Российский лидер высказался по данному вопросу в ходе встречи с общественностью, сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, президенту был задан вопрос о возможности принятия закона о противодействии хамству. Путин отметил, что действующее законодательство РФ уже позволяет принимать необходимые меры в отношении должностных лиц, подчеркнув важность более строгого к ним подхода.
В частности, в четверг по итогам заседания Совета по правам человека Путин дал поручение своей администрации и правительству рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление. Ранее 10 декабря глава государства поддержал идею увольнять государственных служащих, которые хамят обратившимся к ним гражданам.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Самолет, летевший в Ростов, возвращается в Москву из-за технических проблем
- «Террористку» с рейса Симферополь-Москва в полете контролировали сотрудники ФСБ
- Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции
- Путин назначил зарплату Медведеву
- Экс-полицейский настаивает на виновности Голунова