В Кремле высказались о предотвращении терактов на объектах энергетики

Киевский режим продолжает враждебные действия против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ФСБ предотвратила теракт против объектов ядерной энергетики в России

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях, пишет «Свободная пресса». По данным ведомства, перед Днем Победы диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины планировала подорвать более 30 опор линий электропередач АЭС.

Говоря о предотвращении терактов, представитель Кремля отметил, что ответственность за попытку подрывов лежит на террористах.

«Продолжаются враждебные действия киевского режима против нашей страны и продолжается специальная военная операция», — цитирует Пескова ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
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