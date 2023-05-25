В Кремле высказались о предотвращении терактов на объектах энергетики
Киевский режим продолжает враждебные действия против России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении терактов на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях, пишет «Свободная пресса». По данным ведомства, перед Днем Победы диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины планировала подорвать более 30 опор линий электропередач АЭС.
Говоря о предотвращении терактов, представитель Кремля отметил, что ответственность за попытку подрывов лежит на террористах.
«Продолжаются враждебные действия киевского режима против нашей страны и продолжается специальная военная операция», — цитирует Пескова ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru