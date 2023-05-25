ФСБ предотвратила теракт против объектов ядерной энергетики в России

В террористическую деятельность вовлекается все больше молодых россиян, сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в ходе антитеррористического форума. С февраля 2022 года в России предотвратили 118 террористических преступлений, исполнителями которых выступали молодые люди, включая подростков.

22 мая ФСБ сообщило о предотвращении теракта в Новотроицке, правоохранители задержали 25-летнего жителя Оренбургской области, который «по указанию украинских спецслужб» готовил поджоги, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

