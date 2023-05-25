ФСБ предотвратила теракт против объектов ядерной энергетики в России
Диверсионно-террористическая группа Службы внешней разведки Украины в канун празднования Дня Победы пыталась подорвать опоры линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает ТАСС.
Уточняется, что взрывчатку для подрыва украинские спецслужбы планировали в виде контрабанды привезти из Польши в Литву, затем в Белоруссию в Тверскую область. Задержаны двое участников группы и два их пособника из россиян.
В террористическую деятельность вовлекается все больше молодых россиян, сообщил официальный представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в ходе антитеррористического форума. С февраля 2022 года в России предотвратили 118 террористических преступлений, исполнителями которых выступали молодые люди, включая подростков.
22 мая ФСБ сообщило о предотвращении теракта в Новотроицке, правоохранители задержали 25-летнего жителя Оренбургской области, который «по указанию украинских спецслужб» готовил поджоги, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru