В Кремле сочли «нелепым курьезом» идею Киева переименовать Россию в Московию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков с юмором воспринял прозвучавшее на Украине предложение о переименовании России в Московию. По его словам, такого рода сообщения можно охарактеризовать как «нелепые курьёзы», к которым можно относиться только с улыбкой.

Как подчеркнул Песков, как бы кто ни называл Россию, она останется великой державой и страной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру республики проанализировать возможность переименования России в Московию в ответ на петицию, опубликованную на сайте главы государства, набравшую 25 тысяч подписей, которые требуются для ее рассмотрения.