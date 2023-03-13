В Кремле сочли «нелепым курьезом» идею Киева переименовать Россию в Московию
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков с юмором воспринял прозвучавшее на Украине предложение о переименовании России в Московию. По его словам, такого рода сообщения можно охарактеризовать как «нелепые курьёзы», к которым можно относиться только с улыбкой.
Как подчеркнул Песков, как бы кто ни называл Россию, она останется великой державой и страной.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру республики проанализировать возможность переименования России в Московию в ответ на петицию, опубликованную на сайте главы государства, набравшую 25 тысяч подписей, которые требуются для ее рассмотрения.
Автор инициативы утверждает, что Россия своим действующим названием «захватила историю Киевской Руси». Он обосновал это тем, что история с «Московией» появилась во времена Петра I, который решил переписать историю империи.
Как отмечает НСН, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, возмутившись такое идеей, предложил свой «ответ Чемберлену». Он предложил переименовать Украину в Schweinisch Bandera-Reich.
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